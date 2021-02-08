اسرائيل الأولى عالميا من حيث معدلات التلقيح تليها الإمارات

باتت إسرائيل أول دولة في العالم تلقى أكثر من نصف سكانها اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وبحسب وكالة "تاس"، وبناء على بيانات رسمية، تلقى اللقاح ضد الفيروس 5.54 مليون إسرائيلي، أو ما يعادل 62.42٪ من مجموع سكانها، البالغ عددهم 8.9 مليون نسمة.

وبذلك أصبحت إسرائيل الرائدة عالميا من حيث معدلات التطعيم، وتليها في المرتبة الثانية دولة الإمارات بـ (44.79٪)، وأما المرتبة الثالثة فتعود لجزر سيشيل بـ (40.49٪).

ومن ثم تأتي أقاليم ما وراء البحار البريطانية في المرتبة الرابعة بـ (18.95٪)، والولايات المتحدة بـ (12.84٪)، والبحرين بـ (11.63٪).

المصدر: تاس