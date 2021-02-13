العراقيون يستذكرون "ملجأ العامرية" ويصفونه بـ"الجريمة الأمريكية" (صور)

قبل ثلاثين عاما تعرض "ملجأ العامرية" في العاصمة العراقية بغداد، إلى قصف من الطيران الأمريكي فسقط المئات من الأطفال والنساء وكبار السن بين قتيل وجريح.

الملجأ الذي يقع في منطقة العامرية غربي بغداد، استهدف خلال عملية "عاصفة الصحراء" في الثالث عشر من فبراير 1991 بقنبلتين كبيرتين قتلتا 408 مدنيين، بينهم 52 طفلا، و261 امرأة، و26 آخرين من جنسيات عربية.

ادعى الأمريكان آنذاك، أن القيادة العسكرية العراقية، استخدمت الطابق السفلي للملجأ مركزا لإدارة عملياتها، لكن السلطات العراقية نفت حينها هذه الادعاءات.

قبل ثلاثين عاماً وفي نفس هذا اليوم

اقدمت الطائرات الامريكية على جريمة كبرى بقصف ملجأ للمدنيين في بغداد يضم اكثر من ٤٠٠ شخص اغلبهم نساء واطفال ولم يكن بينهم اي مسؤول وتم استخدام صواريخ حارقة لتحرق كل من في الملجأ وتحولهم لرماد

لتضاف لسجل الجرائم الامريكية الكبرى#ملجأ_العامريةpic.twitter.com/9QO1YDh24W — النائب احمد الجبوري (@ahmedaljubore1) February 13, 2021

وكتب النائب العراقي أحمد الجبوري على حسابه في "تويتر": "قبل ثلاثين عاما وفي نفس هذا اليوم، أقدمت الطائرات الأمريكية على جريمة كبرى بقصف ملجأ للمدنيين في بغداد، يضم أكثر من 400 شخص، أغلبهم نساء وأطفال ولم يكن بينهم أي مسؤول، وتم استخدام صواريخ حارقة لتحرق كل من في الملجأ وتحولهم لرماد، لتضاف لسجل الجرائم الامريكية الكبرى".

وكتبت أسمهان الأحمد: "من ذاكرة الإرهاب الأمريكي في العراق، حدث في مثل هذا اليوم 13 فبراير 1991، حيث ألقى الطيران الأمريكي الغاشم في فجر 1991/2/13، وابل من القنابل الذكية على ملجأ العامرية، استشهد على إثرها أكثر من 408 شهيداً، أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانوا يحتمون داخل الملجأ".

من ذاكرة الإرهاب الأمريكي في العراق

حدث في مثل هذا اليوم 13 فبراير/شباط 1991

حيث ألقى الطيران الامريكي الغاشم في فجر 1991/2/13، وابل من القنابل الذكية على #ملجأ_العامرية استشهد على اثرها اكثر من 408 شهيد اغلبهم من النساء والاطفال وكبار السن، الذين كانوا يحتمون داخل الملجأ. pic.twitter.com/esgBak1urK — Asmahan_alahmed (@yamhdey) February 13, 2021

المصدر: RT