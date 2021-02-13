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وزير الصناعة الجزائري: حلم اقتناء سيارة غير قابل للتحقيق في ظل الأزمة الحالية

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وزير الصناعة الجزائري: حلم اقتناء سيارة غير قابل للتحقيق في ظل الأزمة الحالية
Reuters
وزير الصناعة الجزائري: حلم اقتناء سيارة غير قابل للتحقيق خاصة في ظل الأزمة الحالية
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قال وزير الصناعة الجزائري فرحات آيت علي، إن "حلم اقتناء سيارة يمكن أن نقول إنه حلم غير قابل للتحقيق خاصة في ظل الأزمة المالية الحالية".

وأضاف الوزير في تصريح اليوم السبت في "منتدى الحوار"، أن استيراد 200 ألف سيارة، لا يمكن أن يحقق حلم العديد من الجزائريين، خاصة أصحاب مناطق الظل.

وأكد فرحات آيت علي أن مهام مصالح دائرته الوزارية هي خلق قاعدة صناعية وليس تحقيق الأحلام.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية

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