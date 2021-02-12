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المغرب.. تسجيل 496 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات

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المغرب.. تسجيل 496 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات
Reuters
المغرب.. تسجيل 496 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الجمعة تسجيل 496 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 471 أمس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 477656.

كما تم تسجيل 10 وفيات جديدة ارتفاعا من 4 وفيات يوم أمس ليصل مجموع الوفيات إلى 8450.

وقالت الوزارة إن عدد من تلقوا التطعيمات ضد كوفيد-19 حتى اليوم بلغ مليونا و112103 أشخاص.

وأعلن المغرب يوم الخميس توسيع فئات المؤهلين للتطعيم لتضم الأشخاص البالغين من العمر 65 عاما فأكثر بعد أن كانت في المرحلة الأولى تشمل من يعملون في الصفوف الأمامية، وأصحاب الأمراض المزمنة والمسنين أكثر من 75 عاما.

وبدأت حملة التطعيم في المغرب في 28 يناير الماضي.

المصدر: رويترز

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