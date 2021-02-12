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تونس.. القبض على 3 تكفيريين مطلوبين بتهم الإرهاب

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تونس.. القبض على 3 تكفيريين مطلوبين بتهم الإرهاب
Reuters
قوات الأمن التونسي - أرشيف
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت ومصلحة التوقي ألقت الأربعاء الماضي القبض في بنزرت على "عنصرين تكفيريين" مطلوبين للعدالة، وثالث في سوسة.

وأشارت إلى أن "العنصرين وجهت لهما تهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي، وأنه محكوم عليهما بالسجن 8 أشهر وسنتين".

وأعلنت الداخلية أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني في منطقة سوسة تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري مطلوب للعدالة بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" ومحكوم عليه بالسجن 12 سنة.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها وضعت المتهمين في الحبس المؤقت بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

المصدر: "وكالات تونسية"

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