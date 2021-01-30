القبض على "تكفيري" حاول اقتحام منزل كاتبة تونسية

أكد مصدر أمني تونسي أن رجال الأمن تمكنوا من إلقاء القبض على عنصر "تكفيري" حاول الخميس اقتحام منزل الكاتبة والباحثة ألفة يوسف بولاية سوسة شرقي البلاد، حسب موقع "موزاييك إف إم".

ونشرت ألفة يوسف مساء أمس الجمعة تدوينة على صفحتها في "فيسبوك" أكدت فيها صحة الخبر وكتبت: "فعلا، هناك شخص تكفيري حاول أمس الدخول إلى منزلي... وقد ألقى عليه الأمنيون القبض.. لم أشأ ذكر الموضوع...لكن الخبر تسرب"، مضيفة "أنا بخير حال، والحمد لله، وأشكر كل الأمنيين على مجهوداتهم".

وألفة يوسف كاتبة ومؤلفة وباحثة تونسية مختصة في اللغة العربية واللسانيات. وقد اشتهرت بالجرأة في كتاباتها وبطروحاتها الدينية ذات الصبغة الحداثية، كما تناولت في أبحاثها الموروث الديني بالتحليل والمقارنة.

المصدر: "موزاييك إف إم"