ليبيا.. أهالي سرت يطالبون بأن تكون مدينتهم المقر الرسمي للسلطة الجديدة

أكد المجلس الاجتماعي لقبائل سرت أن أهالي المدينة يطالبون بأن تكون المقر الرسمي لمجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وبقية المؤسسات الرئيسية في الدولة.

وأبدى المجلس في بيان له، "ارتياحه واستبشاره" بنتائج الحوار السياسي الذي عقد في جنيف الأسبوع الماضي، واختيار المشاركين في مجلس رئاسي جديد ورئيسا لحكومة الوحدة الوطنية.

ودعا "مجلس النواب إلى عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في المدينة"، مؤكدا على "ضرورة أن يكون إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي".

وأهاب أهالي سرت بالسلطات الجديدة "إيلاء الأهمية لملف السجناء والمفقودين والاهتمام اللازم بتطبيق قانون العفو العام والدعوة لعودة المهجرين والنازحين بالداخل والخارج دعما لجهود المصالحة الوطنية".

المصدر: "بوابة الوسط"