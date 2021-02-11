رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد يوجه كلمة للشعب من مطار بنغازي

أكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد المنفي، أنه سيصل إلى المنطقة الشرقية اليوم الخميس وسيتوجه بكلمة للشعب الليبي من مطار بنغازي.

وكشف المكتب الإعلامي أن "المنفي سيجيب في كلمته عن الكثير من التساؤلات التي تشغل الشارع الليبي".

وأوضح المكتب، أن "رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد سيزور العديد من المدن الليبية في الشرق والجنوب والغرب"، مؤكدا أن "المنفي سيلتقي العديد من المسؤولين خلال جولته التي تبدأ غدا فور وصوله من اليونان لمدينة بنغازي".

وصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي، يوم 5 فبراير، خلال الجولة الثانية من الاقتراع، لصالح اختيار حكومة مؤقتة جديدة سيقودها عبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء إلى جانب المنفي الذي فاز بمنصب رئيس المجلس الرئاسي.

وفازت القائمة بـ39 صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسين منهم رئيس مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح، ووزير الداخلية المقيم في الغرب، فتحي باشاغا.

ويأتي التصويت في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لصنع السلام وتهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر.

المصدر: "سبوتنيك" + RT