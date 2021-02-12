الولايات المتحدة تؤكد دعمها للمجلس الرئاسي الليبي والحكومة الجديدة

أكد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، دعم واشنطن للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدة لتأدية مهامها.

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وقال مسؤول المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي الجديد في بيان، إن الاتصال تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وسبق أن أكد نورلاند، فور انتخاب السلطة الجديدة أن "تفاعلا أكثر قادما من واشنطن"، مضيفا "في الوقت الحالي نقدم تهانينا الحارة لجميع الليبيين والمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي والقادة القادمين والمغادرين على التزامهم بمستقبل ليبيا السلمي".

والأحد الماضي، شجع نورلاند، رئيس الوزراء المنتخب عبدالحميد دبيبة على "تحديد فريق حكومي مصغر وكفء وتكنوقراطي يمكنه أن يحظى بسرعة بثقة مجلس النواب"، مشيرا إلى ضرورة التركيز على أزمة الكهرباء.

وانتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي، الأسبوع الماضي، المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس، إضافة إلى عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة، التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

المصدر: "بوابة الوسط"