مصر تدرس استخدام مياه الصرف لسد العجز المائي

تدرس وزارة الموارد المائية والري في مصر، الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا وعلى رأسها مصرف بحر البقر بهدف سد العجز المائي.

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وستعمل وفقا لجريدة "اليوم السابع" المصرية، على تعظيم الموارد المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.

وأوضح وكيل وزارة الموارد المائية والري رجب عبد العظيم، أن "مصر تعاني من فجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنويا، خاصة في الزراعة التي تستهلك 82٪ من حصة مصر من المياه، وتعمل وزارة الري على سد احتياجاتها باستخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والمياه الجوفية الضحلة، وتحلية مياه البحر، لذلك تعمل الدولة على تطوير أنظمة الري للمساهمة في ترشيد استهلاك المياه".

يشار إلى أن مصر تعتبر من أكثر دول العالم جفافا حيث يواجه قطاع المياه في مصر العديد من التحديات لاسيما مع تنامي الفجوة بين الطلب على المياه ومحدودية الموارد المائية مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات تحديا كبيرا يجب مواجهته خاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة بل وطبيعتها أيضا في الوقت الذي لا يمكن فيه التعويل علي المياه الجوفية كونها مورد غير مستدام قابل للنضوب.

المصدر: اليوم السابع