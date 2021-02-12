مقتل فلسطيني وإصابة 3 جراء دهسهم من قبل مستوطن في الأغوار

أفادت مراسلتنا اليوم الجمعة بمقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين، إثر دهسهم من قبل مستوطن في منطقة عين البيضة في الأغوار.

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ولفتت المراسلة إلى أنه لم تتضح حتى الآن خلفية الحادث، ما إذا كان مقصودا أم حادث سير عادي.

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، إن "عابر سبيل" في الخمسين من عمره، لقي حتفه صباح اليوم في منطقة الأغوار، بعدما دهسته سيارة شمال مفترق محولا على طريق تسعين (90)، فيما أصيب "عابر سبيل" آخر بجروح خطيرة و4 آخرون بصورة طفيفة.

RT

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن معتز بشارات مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار قوله، إن "حادث الدهس وقع على مدخل كردلة القديم، حيث قام مستوطن بدهس ثلاثة شبان من رام الله، ما أدى إلى وفاة الفلسطيني بلال شحادة على الفور وجرح آخرين بينهم فرحات عابد من رام الله وشادي ابوغوش من القدس المحتلة".

المصدر: RT+ مكان+ معا