تقارير إسرائيلية: عباس قدم عرضا للبرغوثي للتنازل عن ترشحه للرئاسة الفلسطينية

أفادت القناة الإسرائيلية (12) بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب الأسير مروان البرغوثي، بالتنازل عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وعرض عليه مجموعة من المزايا مقابل ذلك.

وذكرت القناة أنه تم تقديم العرض خلال زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، إلى سجن هدريم حيث يقضي فيه البرغوثي محكومية من خمسة مؤبدات و40 عاما.

وقالت مصادر فلسطينية للقناة الإسرائيلية إن "الشيخ أبلغ البرغوثي عرضا مباشرا من عباس، طالبه خلاله بالتنازل عن ترشحه للرئاسة، مقابل الحصول على المكان الأول في قائمة "حركة فتح" للانتخابات البرلمانية، وحجز 10 أماكن في القائمة وفقا لاختياره ومنح عائلته مساعدات اقتصادية.

وأضافت القناة أن العرض يأتي على خلفية الدعم والشعبية الواسعة التي يحظى فيها البرغوثي باستطلاعات الضفة الغربية، والتي تفوق التأييد لأبو مازن.

والبرغوثي لم يقدم حتى الآن ردا نهائيا على العرض، لكنه في الأيام الأخيرة يبدو مصمما على تولي الرئاسة، ووفقا لتصريحات أدلى بها لمقربين مؤخرا، فإن خطته تشمل انتخابه خلال العملية التي ستجري في 31 يوليو القادم، وبعد يوم من الانتخابات الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام بهدف خلق ضغوط دولية قوية على إسرائيل لإطلاق سراح "الرئيس الفلسطيني المنتخب".

يذكر أنه لم يصدر تعليق من الجانب الفلسطيني على هذا الموضوع، فيما كشف الشيخ مساء يوم أمس الخميس، أنه عرض مع البرغوثي المستجدات السياسية الدولية والإقليمية ومخرجات الحوار الوطني والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، ودراسة معمقة وشاملة للوضع الفلسطيني.

المصدر: "i24news"