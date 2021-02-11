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الأردن يسجل 10 وفيات و1807 إصابات جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

الأردن يسجل 10 وفيات و1807 إصابات جديدة بكورونا
Reuters MUHAMMAD HAMED
الأردن- أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الخميس أنها سجلت 10 وفيات و1807 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في المملكة ارتفع إلى 341,984 حالة، أما الوفيات فبلغت 4421 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 108 حالات، فيما غادرت 67 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 864 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 324,070 حالة.

المصدر: "عمون"

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