اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة تجتمع في عمان الشهر القادم

اتفق رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، في القاهرة على عقد اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في عمان خلال الشهر القادم.

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ونقل الخصاونة رسالة شفوية من الملك عبدالله الثاني، إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأكد الخصاونة والسيسي خلال لقائهما "على ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي الذي نتج عن مخرجات القمة الثلاثية التي استضافها الملك عبدالله الثاني في عمان، في شهر أغسطس الماضي بمشاركة الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وأمكانية توسيع هذا التعاون الثلاثي ليشمل دولا عربية اخرى وبما يخدم مصالح الدول العربية وشعوبها".

RT

RT

RT

وأكد الرئيس المصري ورئيس الوزراء الأردني "مواصلة جهود البلدين في خدمة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وموقف البلدين الثابت بضرورة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين وبما يحقق السلام العادل والشامل في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار فيها".

المصدر: RT+ بترا