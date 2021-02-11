مصر تمنح الجنسية لمواطنين بعد 46 عاما دون هوية

قررت وزارة الداخلية المصرية منح الجنسية لثلاثة مواطنين أشقاء من مواليد محافظة جنوب سيناء لا يحملون جنسية، أكبرهم مواليد عام 1975.

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وتضمن قرار وزارة الداخلية "منح الجنسية المصرية لغير معيني الجنسية وهم ثلاثة أشقاء سالم هليل نصر سالم، مواليد جنوب سيناء بتاريخ 25 سبتمبر 1977، وراضية هليل نصر سالم، من مواليد جنوب سيناء بتاريخ 25 سبتمبر 1975، وعبد الله هليل نصر سالم من جنوب سيناء بتاريخ 5 نوفمبر 2001، وذلك طبقا للفقرة الخامسة من المادة الرابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975".

وتنص المادة 4 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب".

كما تمنح الجنسية "لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا الرشد عند تقديم الطلب".

وفي الحالة الثالثة "تمنح الجنسية لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد".

ورابعا تمنح الجنسية "لكل أجنبي ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية".

وفي الحالة الخامسة والأخيرة "تمنح الجنسية لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد".

المصدر: اليوم السابع