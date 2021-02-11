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مصر تعطي الضوء الأخضر لتجنيس عدد من مواطنيها بجنسيات أخرى

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مصر تعطي الضوء الأخضر لتجنيس عدد من مواطنيها بجنسيات أخرى
Reuters
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منحت السلطات المصرية إذنا لـ21 من مواطنيها بالحصول على جنسيات 9 دول أخرى، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية، إن وزير الداخلية محمود توفيق، منح الإذن إلى 21 مواطنا بينهم 5 سيدات للتجنس بجنسيات 9 دول أخرى، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونص القرار رقم 14 لسنة 2021 على أن تمنح الجنسية الأمريكية إلى 6 أشخاص، ووافق على تجنس 6 أشخاص أيضا بالجنسية الهولندية، وكذلك الموافقة على منح الجنسية الإيطالية إلى 3 أشخاص. وتضمن القرار "منح كل من الجنسية البريطانية، والبلجيكية والتايلاندية والبحرينية والسودانية وجنسية سانت كيش آند نيفس، كل منها لشخص".

المصدر: الأهرام

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