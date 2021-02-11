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المغرب وإسرائيل يتفقان على البدء ببرنامج تبادل الوفود الطلابية

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المغرب وإسرائيل يتفقان على البدء ببرنامج تبادل الوفود الطلابية
Reuters
جامعة إسرائيلية، أرشيف
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اتفق وزير التعليم الإسرائيلي يواف غالانت، مع نظيره المغربي سعيد امزازي، على البدء ببرنامج لتبادل الوفود الطلابية المدرسية والجامعية.

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كما بحث الوزيران خلال اتصال هاتفي، إجراء جولات تعليمية تراثية بين ⁧إسرائيل⁩  ⁧ والمغرب⁩، للتعرف على تاريخ يهود المغرب.

ونشر حساب "إسرائيل بالعربية" على "تويتر" "في أول مكالمة هاتفية بينهما شكر وزير التعليم الإسرائيلي نظيره المغربي على قرار إدراج تراث اليهود في المنهاج الدراسي المغربي، وأعلن أن المنهاج الدراسي الإسرائيلي سيتضمن مواضيع عن اليهود في المغرب، كما "شكر جلالة الملك محمد السادس على حماية اليهود والحفاظ على مواقع التراث اليهودي".

المصدر: RT

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