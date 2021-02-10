 
مباشر

قطر: اتصالاتنا مع واشنطن وطهران مستمرة ونسعى لخفض التصعيد

أخبار العالم العربي

قطر: اتصالاتنا مع واشنطن وطهران مستمرة ونسعى لخفض التصعيد
AFP
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pqw3

أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الاتصالات القطرية مع إيران والولايات المتحدة مستمرة، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى خفض التصعيد.

وقال بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية إسبانيا أرانشا غونزاليس في الدوحة: "الاتصالات سواء كانت مع الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني لم تتوقف ومستمرة وهذا شيء طبيعي، دولة قطر تجاور إيران، وإيران تعتبر دولة جارة لنا، وما يحدث في المنطقة ينعكس علينا بشكل مباشر، والولايات المتحدة هي حليف استراتيجي لدولة قطر ومن المهم ألا نرى أي تصعيد في المنطقة".

وأضاف أن "دولة قطر تعمل وتسعى على أن يكون هناك خفض للتصعيد، وأن يكون هناك إعادة للعملية السياسية والعملية الدبلوماسية للعودة إلى الاتفاق النووي، وهذا جزء من جهد دولي تقوم به كافة الدول وليست دولة قطر حصريا من تقوم به".

وتابع: "نحن، كما ذكرنا في عدة مواقع في الماضي، على أتم الاستعداد أن نساهم في إعادة الاستقرار للمنطقة، في حال أن الأطراف طلبوا أي شيء من دولة قطر"، مؤكدا أن "قطر ستستمر في جهودها لأن هذا الشأن يهمنا بشكل مباشر".

المصدر: "CNN"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا