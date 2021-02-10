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الصحة الأردنية تسجل 16 حالة وفاة و1855 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الصحة الأردنية تسجل 16 حالة وفاة و1855 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 16 حالة وفاة، و1855 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4411 حالة وإجمالي الإصابات إلى 340,177.

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وبحسب وزارة الصحة، فقد بلغ عدد الحالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا 12560 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 98حالة، فيما غادرت 54 حالة.

كما بلغ إجمالي عدد الحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التي تتلقى العلاج في المستشفيات 549 حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 1058 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 323,206 حالة في الأردن.

المصدر: "بترا" + "المملكة"

 

 

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