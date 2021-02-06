الأردن.. 7 وفيات و865 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، 7 وفيات و865 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في المملكة ارتفع إلى 333,855 حالة، أما الوفيات فبلغت 4369 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 90 حالة، فيما غادرت 22 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 934 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 319,490 حالة.

المصدر: "عمون"