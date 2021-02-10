فيديو وصور للطائرة المدنية التي اندلع فيها حريق جراء هجوم شنه الحوثيون على مطار أبها في السعودية

نشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو يظهر بعض آثار القصف الذي نفذته جماعة "أنصار الله" الحوثية على مطار أبها، والطائرة التي اندلع بها حريق جراء الهجوم.

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كما نشرت مواقع إعلامية سعودية صورا للطائرة التي اندلع فيها الحريق ومقطع فيديو يرصد حركة طبيعية في مطار أبها الدولي والمسافرون ينهون إجراءاتهم للسفر عبر رحلاتهم المجدولة.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، السيطرة على حريق صغير نشب في طائرة مدنية بمطار أبها، جراء هجوم شنته جماعة "أنصار الله" الحوثية.

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، يحيى سريع، أن أربعة طائرات مسيرة تابعة للجماعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي في السعودية.

المصدر: RT + وكالات