الحوثيون يعلنون شن هجوم على مطار أبها السعودي بأربع طائرات مسيرة

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، يحيى سريع، أن أربعة طائرات مسيرة تابعة لهم استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي في السعودية.

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وقال سريع "سلاح الجو المسير يستهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي والذي يستخدم لأغراض عسكرية لاستهداف الشعب اليمني وذلك بأربع طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k ظهر يومنا هذا الأربعاء وكانت الإصابة دقيقه".

سلاح الجو المسير يستهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي والذي يستخدم لأغراض عسكرية لاستهداف الشعب اليمني وذلك بأربع طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k ظهر يومنا هذا الأربعاء وكانت الإصابة دقيقه بفضل الله تعالى. — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 10, 2021

وأشار سريع إلى أن السعودية "تتجاهل كل تحذيراتنا السابقة والمتكررة باستخدام المطارات المدنية لأغراض عسكرية".

وتابع "عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان".

عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار وصدق الله القائل ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ). — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 10, 2021

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إعلانه السيطرة على حريق صغير نشب في طائرة مدنية بمطار أبها، جراء هجوم شنته جماعة "أنصار الله" الحوثية.

المصدر: RT