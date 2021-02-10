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الحوثيون يعلنون شن هجوم على مطار أبها السعودي بأربع طائرات مسيرة

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون شن هجوم على مطار أبها السعودي بأربع طائرات مسيرة
Reuters
يحيى سريع
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أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، يحيى سريع، أن أربعة طائرات مسيرة تابعة لهم استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي في السعودية.

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وقال سريع "سلاح الجو المسير يستهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي والذي يستخدم لأغراض عسكرية لاستهداف الشعب اليمني وذلك بأربع طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k  ظهر يومنا هذا الأربعاء وكانت الإصابة دقيقه".

وأشار سريع إلى أن السعودية "تتجاهل كل تحذيراتنا السابقة والمتكررة باستخدام المطارات المدنية لأغراض عسكرية".

وتابع "عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان".

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إعلانه السيطرة على حريق صغير نشب في طائرة مدنية بمطار أبها، جراء هجوم شنته جماعة "أنصار الله" الحوثية.

المصدر: RT

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