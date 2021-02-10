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البحرين توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا

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البحرين توافق على استخدام لقاح
Sputnik Constantin Mikhalchevsky
لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا
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وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، اليوم الأربعاء، على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

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وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه بإجازة الاستخدام الطارئ للقاح الروسي تكون البحرين قد أقرت رابع استخدام طارئ للقاح في البحرين بعد لقاح شركة "سينوفارم" ولقاح شركتي "فايزر وبيونتيك"، ولقاح "أسترازينيكا"، والتي يتم توفيرها بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين.

وباشرت الهيئة، فور استلامها لملفات اللقاح ونتائج الدراسة الموسعة التي أجريت، عملية مراجعة وتقييم لملفات التسجيل من جوانب عدة شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية.

وحول موعد وصول اللقاح والبدء في استخدامه، أوضحت الهيئة أنه بناء على الموافقة الصادرة اليوم ستبدأ وزارة الصحة بإجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك.

المصدر: وكالة أنباء البحرين

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