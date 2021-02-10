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الأناضول: الاستخبارات التركية تقبض على قيادي بارز في "العمال الكردستاني" شمالي العراق

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الأناضول: الاستخبارات التركية تقبض على قيادي بارز في
Reuters Alkis Konstantinidis
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أفادت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الأربعاء بأن الاستخبارات التركية ألقت القبض على قيادي بارز في "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق.

وذكرت الوكالة أن تركيا جلبت القيادي المدعو إبراهيم باريم، بعد القبض عليه بعملية استخبارية في منطقة سنجار العراقية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع التركية عن إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق تحمل اسم "مخلب النسر 2".

المصدر: الأناضول

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