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مصر.. تطورات جديدة في قضية مقتل رجل الأعمال بـ13 رصاصة

أخبار العالم العربي

مصر.. تطورات جديدة في قضية مقتل رجل الأعمال بـ13 رصاصة
Reuters
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اعتقلت الأجهزة الأمنية في مصر 5 متهمين في واقعة مقتل صاحب سلسلة مطاعم شهيرة بالجيزة، وتم ضبط البندقية المستخدمة في الحادث وكذلك سلاح المجنى عليه.

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وكانت تحريات الأجهزة الأمنية قالت إن المتهمين هجموا على صاحب سلسلة المطاعم أثناء وجوده داخل مزرعته بمنطقة الحزام الأخضر التابعة لدائرة قسم ثان أكتوبر، بسبب رفضه السماح لهم بالعمل في حراسة المزرعة التي يملكها بالمنطقة.

وبينت المعاينة، إطلاق 13 عيارا ناريا على المجنى عليه داخل مزرعته، منها طلقات استقرت في رأسه، ولقى مصرعه في الحال، ثم لاذ المتهمون بالفرار.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة التحقيق.

المصدر: أخبار اليوم

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