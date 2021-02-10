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مصر.. إرسال مساعدات غذائية إلى السودان بتوجيه من السيسي

أخبار العالم العربي

مصر.. إرسال مساعدات غذائية إلى السودان بتوجيه من السيسي
Reuters Asmaa Waguih
العاصمة المصرية القاهرة
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توجهت طائرتا نقل عسكري من قاعدة شرق القاهرة في مصر إلى مطار الخرطوم الدولي في السودان محملتان بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية، بتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأشاد مسؤولون من الجانب السوداني بالجهود المبذولة من جمهورية مصر لتقديم الدعم لأبناء القارة، معربين عن "كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التى يجابهها الشعب السوداني".

مصر.. إرسال مساعدات غذائية إلى السودان بتوجيه من السيسي
RT
مصر.. إرسال مساعدات غذائية إلى السودان بتوجيه من السيسي
RT
مصر.. إرسال مساعدات غذائية إلى السودان بتوجيه من السيسي
RT

ناصر حاتم

المصدر: RT

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