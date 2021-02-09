البحرين تعلق إقامة الصلوات في المساجد

قررت الحكومة البحرينية، اليوم الثلاثاء، تعليق إقامة الصلوات في جميع المساجد والمصليات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في بيان "إنه بناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وبعد التنسيق مع الأوقاف السنية والجعفرية، وحماية للمصلين وكبار السن مع الازدياد الملحوظ في أعداد الحالات القائمة لفيروس كورونا، فقد تقرر تعليق كافة الصلوات والمناسبات الدينية في الجوامع والمساجد لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس الموافق 11 فبراير الجاري".

وأشار البيان إلى أنه "سيستمر نقل خطبة الجمعة عبر أجهزة الإعلام لإظهار شعيرة الجمعة واستفادة الناس".

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية