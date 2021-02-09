السودان.. مقتل ضابط برتبه رفيعة على الحدود مع إثيوبيا وأنباء عن حشود عسكرية باتجاه المنطقة

قالت وسائل إعلام سودانية إن قوات إثيوبية هاجمت فرقة استطلاع للجيش السوداني بمنطقة جبل حلاوة في الشريط الحدودي بين البلدين ما أسفر عن مقتل ضابط.

إلى ذلك قالت وسائل إعلام محلية إنه تم رصد حشود عسكرية إثيوبية في طريقها من إقليم الأمهرا إلى الحدود مع السودان.

وذكرت صحيفة "سودان توربيون" أن قوات إثيوبية مسلحة هاجمت قوة استطلاع سودانية أثناء عمليات استطلاع ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة ملازم أول كان يقود فرقة الاستطلاع.

ويسود التوتر عل حدود البلدين منذ أن أعاد الجيش السوداني انتشار قواته في مناطق الفشقة ليستعيد نحو 90% من أراضي زراعية شاسعة كان يستغلها مزارعون إثيوبيون تحت حماية مليشيات مسلحة.

وبحسب المصادر فإن حشودا عسكرية لقوات إثيوبية مسلحة بأسلحة ثقيلة في طريقها إلى الحدود الشرقية مع ولاية القضارف شرقي السودان قادمة من إقليم الأمهرا.

وبحسب وسائل إعلام سودانية من المقرر ان يعقد مجلس شركاء الفترة الانتقالية، اجتماعا طارئا بالقصر الرئاسي لمناقشة الأوضاع الأمنية.

وشككت مؤخرا أديس أبابا في الحدود المعترف بها دوليا بين السودان وإثيوبيا وفقا لخط "الميجور قوين" عام 1902.

المصدر: السودان توربيون