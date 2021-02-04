إثيوبيا تتهم السودان بارتكاب "خطأ تاريخي" وتتوعده بـ"خيارات مناسبة"

وجه السفير الإثيوبي لدى الخرطوم يبلتال أميرو رسالة انتقاد إلى السودان، على خلفية تصاعد التوترات الحدودية بين البلدين.

وشدد أميرو، في تصريحات إلى التلفزيون الإثيوبي اليوم الخميس، على أن السودان" ارتكب "خطأ تاريخيا من خلال التدخل في الأراضي الإثيوبية"، مضيفا أن تصرفات الخرطوم "خاطئة من الناحية الأخلاقية والقانونية على حد سواء في ظل العلاقات طويلة الأمد والتاريخية مع إثيوبيا" وتتناقض أيضا مع الاتفاق المبرم بين الطرفين عام 1972، حسب ما نقلت عنه شركة "Fana" التلفزيونية.

واتهم السفير القوات السودانية بتدمير ممتلكات وقتل مواطنين إثيوبيين خلال التوغل إلى أراضي البلاد، قائلا إن الخسائر الناجمة عن هذه التصرفات تقدر بمليون بير إثيوبي (أي 25 ألف دولار أمريكي).

وأعرب أميرو عن قناعته بأن أنشطة الجيش السوداني المذكورة تأتي بتخطيط وتمويل من طرف ثالث يسعى إلى كسب الهيمنة في المنطقة من خلال إضعاف وتقسيم إثيوبيا، لافتا إلى أن أديس أبابا طلبت من العسكريين السودانيين غير مرة العودة إلى ما كان قبل السادس من نوفمبر الماضي والحفاظ على الوضع السابق.

وذكر أن إثيوبيا لا تزال في موقع مناسب لحل الخلاف الحدودي بالطرق السلمية، محذرا من أن أديس أبابا في حال فشل الحوار "ستضطر إلى الدفاع عن حقوقها".

وقال: "ستعمل إثيوبيا على الخيارات المناسبة إذا لم يتجاوب السودان مع مطالبها لإيجاد حل ودي وسلمي للخلاف الحدودي".

المصدر: Fana + "سبوتنيك"





