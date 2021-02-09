السعودية..الأمير خالد بن سلمان يعلق على قرار لولي العهد

أكد نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان أن إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات هو تعزيز لدولة المؤسسات والقانون بإطار الإصلاحات الشاملة في رؤية 2030 بما يحفظ حقوق الأفراد.

وكتب خالد بن سلمان عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن إعلان سمو سيدي ولي العهد تطوير منظومة التشريعات في المملكة هو تعزيزٌ لدولة المؤسسات والقانون في إطار الإصلاحات الشاملة التي جاءت بها رؤية 2030 بما يحفظ حقوق الأفراد ويصون كرامتهم.

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وتابع أن منظمومة التشريعات واضحة ومحددة "بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية".

إعلان سمو سيدي ولي العهد تطوير منظومة التشريعات في المملكة هو تعزيزٌ لدولة المؤسسات والقانون في إطار الإصلاحات الشاملة التي جاءت بها رؤية 2030 بما يحفظ حقوق الأفراد ويصون كرامتهم ويحقق مبادئ العدالة ويرسي قيم النزاهة. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 9, 2021

منظومة التشريعات الجديدة حال صدورها ستعمل على تعزيز تنافسية المملكة عالميًا من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ويراعي التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 9, 2021

هذه الخطوات المباركة تأتي استشعارًا من قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد لأهمية الحقوق في إطار حرصهما الدائم على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين ورعاية مصالح كل من هُم على أرض المملكة العربية السعودية. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 9, 2021

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الإثنين، عن 4 مشروعات لتطوير البيئة التشريعية في البلاد.

وقال ولي العهد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته هو أحد أربعة مشروعات أنظمة يجري إعدادها.

وأكد أن "غياب التشريعات المتخصصة كان مؤلما للعديد من الأفراد والأسر لا سيما للمرأة السعودية، ومكن البعض من التنصل من مسؤولياته".

وأضاف ابن سلمان: "لقد كان ذلك مؤلما للعديد من الأفراد والأسر".

المصدر: وكالات