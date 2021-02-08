مصر.. فتاة تحل مكان والدها البرلماني في مجلس النواب بعد وفاته

أعلنت وسائل الإعلام المصرية أن ابنة البرلماني المصري المشهور سعد الجمال ستحل محله في مجلس النواب، وذلك بعد وفاته منذ يومين.

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وأعلن مجلس النواب المصري خلو مقعد النائب بعد وفاته، حيث أنه من المقرر الإعلان عن بديل النائب، وهي نجلته أسماء سعد الجمل، البديل له في القائمة الاحتياطي.

وكان النائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب، عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، توفي يوم الجمعة الماضية عن عمر يناهز 75 عاما.

والجمال من مواليد 20 يونيو عام 1945، بمحافظة الجيزة، مركز الصف، ومن المقرر أن تشيع الأسرة الجثمان بمسقط رأسه.

وبدأ الراحل العمل السياسي قبل أكثر من 20 عاما، وتحديدا عام 2000 بعد انتخابه عضوا بمجلس الشعب عن دائرة مركز الصف، وعين في العام 2005 رئيسا للجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب، حيث يعد أشهر البرلمانيين في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.

المصدر: المصري اليوم