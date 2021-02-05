مصر.. وفاة أحد أشهر نواب مجلس الشعب في عهد مبارك والبرلمان الحالي

توفي سعد الجمال، عضو مجلس النواب المصري، عن عمر ناهز 75 عاما، وهو أحد أشهر نواب مجلس الشعب المصري في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.

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والجمال من مواليد 20 يونيو عام 1945، بمحافظة الجيزة، مركز الصف، ومن المقرر أن تشيع الأسرة الجثمان بمسقط رأسه.

وبدأ الراحل العمل السياسي قبل أكثر من 20 عاما، وتحديدًا عام 2000 بعد انتخابه عضوا بمجلس الشعب عن دائرة مركز الصف، وعين في العام 2005 رئيسا للجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب.

وتخرج الجمال في كلية الشرطة عام 1966، وتدرج في المناصب بوزارة الداخلية، وتم تعيينه مديرا لأمن قنا ومساعدا لوزير الداخلية من 1995 وحتى خروجه من الخدمة في أغسطس 1997، وكان يترأس لجنة الشؤون العربية في برلمان 2015.

وفي عام 2000 إلى عام 2005 تم انتخابه عضوا بمجلس الشعب عن دائرة مركز الصف، وتم انتخابه وكيلا للجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس ومن عام 2005 وإلى عام 2010 كان رئيسا للجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب، وتم اختياره بموافقة مجلس الشعب عضوا بالبرلمان العربي.

المصدر: الوطن