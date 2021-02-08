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996 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

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996 إصابة جديدة بكورونا في الكويت
Reuters
الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الیوم الاثنین، عن تسجیل 996 إصابة جدیدة بفیروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضیة.

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وبذلك یرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 171994، فیما سجلت 3 حالات وفاة، لیصبح مجموع الوفيات المسجلة حتى الآن 969 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الله السند، إن عدد الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 90 حالة، لیصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتھا بالوباء، ولا زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة، 8905 حالات.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤھا في الساعات الـ24 الماضیة بلغ 8864 مسحة، لیبلغ مجموع عدد الفحوصات في البلاد 1.608.305 فحوصات.

وجدد السند دعوة المواطنین والمقیمین لمداومة الأخذ بسبل الوقایة كافة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق استراتیجیة التباعد البدني.

المصدر: كونا

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