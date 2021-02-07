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الكويت تمنع غير المواطنين من دخول البلاد جوا

أخبار العالم العربي

الكويت تمنع غير المواطنين من دخول البلاد جوا
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
الكويت العاصمة.
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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، يوم الأحد، وقف السماح لغير الكويتيين بدخول البلاد اعتبارا من اليوم مع بعض الاستثناءات، في إطار تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وقالت الإدارة، في بيان نشرته عبر "تويتر": "يمنع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت اعتبارا من يوم الأحد الموافق (7 فبراير) 2021/2/7 ويستثنى من ذلك الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم".

ويأتي القرار مع سعي البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا حيث سجلت البلاد خلال الأيام الماضية ارتفاعا لمؤشر الإصابات بالمرض الذي وصل الأحد إلى مستوى 962 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد 170998 حالة بينها 966 وفاة و161538 شفاء.

المصدر: RT

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