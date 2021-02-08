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انطلاق أعمال الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة برعاية السيسي

أخبار العالم العربي

انطلاق أعمال الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة برعاية السيسي
RT
انطلاق أعمال الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة برعاية السيسي
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انطلقت اليوم، أعمال الحوار الوطني الفلسطيني في العاصمة المصرية القاهرة، ‏بمشاركة مختلف الفصائل، وبرعاية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

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ووصل أمس وفد مكون من قيادة حركة "حماس" الفلسطينية، إلى القاهرة، للمشاركة في جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، التي تهدف إلى إنجاح الانتخابات كمقدمة لتحقيق المصالحة الشاملة.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، اسماعيل هنية، قد أكد أن "الحركة منفتحة على حوار شامل، يفضي إلى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وينهي الانقسام".

وحول هذا الحوار، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، إن هناك "مجموعة من القضايا نريد مناقشتها، وأتمنى من كل الوفود التقليل من التصريحات الإعلامية، ويفترض أن تكون لقاءاتنا مغلقة"، مشيرا إلى أن "الشعب الفلسطيني لن يحتمل ولن يرحم إن فشل الحوار".

المصدر: RT

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