مجدلاني يبحث مع بوغدانوف استعادة الوحدة الفلسطينية

أجرى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، حسبما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية.

وذكرت الوكالة أن الحديث تناول "التحضير للقاء القاهرة وأهميته في استعادة الوحدة الوطنية والمصالحة على طريق الانخراط في مسار سياسي واضح ومحدد لإنهاء الاحتلال، وأن إجراء الانتخابات نحو تجديد النظام السياسي وعلى أساس الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية".

وبحسب الوكالة فقد استعرض مجدلاني موقف ورؤية جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الذي يقودها بشأن القضايا المطروحة على أجندة الحوار الوطني بالقاهرة، مؤكدا أهمية دور روسيا "السابق واللاحق في منطقة الشرق الأوسط ودعمها لقضية شعبنا".

من جانبه، أكد بوغدانوف على التطابق في وجهات النظر إزاء القضايا المطروحة، وجدد الدعوة للجبهة لزيارة موسكو ولقاء المسؤولين هناك.

المصدر: "وفا"