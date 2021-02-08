لبنان..54 وفاة و2081 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 54 وفاة و2081 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 3616، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 319917.

وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان أعلنت أنه سيتم تخفيف الإغلاق الصارم المفروض بسبب فيروس كورونا تدريجيا على أربع مراحل مدتها أسبوعان تبدأ من يوم الاثنين.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في بيان له، يوم الجمعة، إنه رغم أن يوم الأحد سيكون آخر يوم للإغلاق التام فإن بعض القيود ستظل سارية يوم الاثنين.

وأضاف: "سوف نستمر بتطبيق إجراءات تمنع العودة إلى ما قبل الإقفال العام".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + RT