صالح: سنعطي فرصة للحكومة الليبية الجديدة

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المتمركز في مدينة طبرق، عقيلة صالح، اليوم الأحد، ضرورة إعطاء فرصة للحكومة المؤقتة الجديدة، مشيرا إلى أنه كان رافضا ترشحه للمجلس الرئاسي.

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وقال صالح، في تصريح أدلى به اليوم الأحد عند وصوله إلى مدينة القبة أمام حشد من مستقبليه: "نحن للجميع وليبيا للجميع وسيشارك بها الجميع، ويجب أن نعطي فرصة للحكومة الجديدة إن استطاعت أن تمشي كما نحن نريد، وإلا إذا حادت عن الطريق سيكون لنا موقف منها".

وتابع: "لكننا لا نريد أن يسجل علينا أننا نبحث عن وظائف أو سلطة، مطالبنا ستتحقق 100%، وهي خروج القوات الأجنبية وستخرج في الأيام المقبلة من ليبيا، والمناصب السيادية ستوزع على أبناء ليبيا، وكذلك الوزارات وثروة النفط".

وأشار صالح، إلى أن عددا من أعضاء لجنة الحوار هم من اقترحوا اسمه كمرشح، وأنه لم يكن مهتما بذلك.

وتوقع رئيس مجلس النواب إلى أن القوات الأجنبية ستخرج في الأيام القريبة من ليبيا، وأن المناصب السيادية والوظائف وثروة النفط ستوزع بالتساوي على الليبيين.

المصدر: وسائل إعلام ليبية