السيسي: أمن الخليج أحد الثوابت الراسخة للسياسة المصرية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن أمن الخليج هو أحد الثوابت الراسخة للسياسة المصرية، لافتا إلى أن أمن بلاده من أمن دول الخليج.

وجاء تصريح السيسي خلال استقباله نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري.

وأكد الرئيس المصري على "خصوصية العلاقات المصرية الخليجية"، معربا عن تطلعه لتطوير العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات.

كما شدد السيسي على "مبادئ السياسة المصرية الهادفة إلى البناء والتعاون ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي أصيل"، في إطار من "الاحترام المتبادل والالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي."

من جانبه، ثمن الحجرف "العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي"، مشيدا بـ"الدور الاستراتيجي والمحوري لمصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن جميع قضايا الأمة العربية."

ناصر حاتم

المصدر: RT