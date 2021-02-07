مصر ترسل 32 طنا من المساعدات الطبية للسودان

أعلنت وزارة الصحة المصرية إرسال 32 طنا من المساعدات الطبية إلى السودان، لدعم شعبها في مواجهته لجائحة فيروس كورونا.

وقالت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، إنه "تم إرسال شحنة من المساعدات الطبية تبلغ 32 طنا إلى دولة السودان، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم للقطاع الصحي بالسودان، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الشحنة شملت 16 طنا من ألبان الأطفال، بالإضافة إلى 16 طنا من الأدوية والمعدات تضم مستلزمات وقائية وأدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك لدعم الشعب السوداني الشقيق خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأكد مجاهد استمرار الجسر الجوي الذي تم فتحه بين البلدين لدعم منظومة الصحة في دولة السودان، حيث إنه منذ شهر أبريل عام 2019 وحتى اليوم، تم إرسال أكثر من 182.5 طن من المساعدات الطبية إلى دولة السودان الشقيقة، تشمل 21.5 طن ألبان أطفال، و161 طنا من الأدوية بكافة أنواعها، ومحاليل، ومستلزمات طبية وجراحية ووقائية، بالإضافة إلى أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT