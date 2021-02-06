السراج يدلي بصوته في الانتخابات البلدية في ليبيا

أدلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي لتسيير الأعمال، فائز السراج، بصوته في انتخابات المجلس البلدي في طرابلس، وذلك بمركز الاقتراع بمدرسة علي وريث.

واطلع السراج على الإجراءات المتخذة لإنجاح العملية الانتخابية، كما التقى برئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية سالم بن تاهية، ورئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي طرابلس المركز الصديق أبوهديمة، ونوه بما يسود مسار الانتخابات من هدوء ونظام وشفافية، وإدارة ناجحة لليوم الانتخابي.

ناصر حاتم

المصدر: RT