 
مباشر

أردوغان: من لم يستطع لي ذراع تركيا في ليبيا وسوريا يحاول إعاقتها عبر مزاعم لا أساس لها

أخبار العالم العربي

أردوغان: من لم يستطع لي ذراع تركيا في ليبيا وسوريا يحاول إعاقتها عبر مزاعم لا أساس لها
Reuters PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ppz8

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أطرافا لم تستطع لي ذراع تركيا في ليبيا وسوريا وبحر إيجه ومنطقة شرق البحر المتوسط ومنطقة قره باغ "تحاول إعاقتها عبر مزاعم لا أساس لها".

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها مساء اليوم السبت: "تذكروا أن أيا من الهجمات التي استهدفت بلادنا، خاصة في القطاع الاقتصادي أو الاعتداءات الإرهابية، لم تكن صدفة".

وأضاف: "الذين لم يستطيعوا لي ذراع تركيا في ليبيا وسوريا وإيجه وشرق المتوسط وقره باغ يحاولون إعاقتها عبر ادعاءات ومزاعم لا أساس لها".

واعتبر أردوغان أن هذا الأمر يمثل "سببا من أسباب معاداة الأتراك والمسلمين والتي يزداد انتشارها في أوروبا تزامنا مع جائحة فيروس كورونا".

وأشار الرئيس التركي، في تطرقه إلى قضية معاداة الإسلام، إلى أن "العالم الغربي مستمر في عدم اتخاذ التدابير لمواجهة هذا التهديد المتنامي".

المصدر: وسائل إعلام تركية  

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا