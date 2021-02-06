الحوثيون: بدء إدارة بايدن شطب اسمنا من قائمة الإرهاب خطوة متقدمة نحو السلام

اعتبرت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن إعلان إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، بدء شطب اسمها من لائحة الإرهاب للولايات المتحدة يعد "خطوة متقدمة" باتجاه تحقيق السلام في اليمن.

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وقال عبدالإله حجر، مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين والذي مقره في صنعاء، في حديث لوكالة "فرانس برس"، اليوم السبت: "إلغاء التصنيف هو خطوة متقدمة في اتجاه السلام. لأنه إذا كانت الإدارة حريصة على تحقيق السلام لا بد أن يتحرك المبعوث الخاص الذي عينه بايدن، وإذا أراد أن يتحرك فعليه التحرك مع الأطراف جميعها".

ورأى حجر أن الإدارة الأمريكية الجديدة "بدأت بداية جيدة لأنها أوفت بما كانت تعد به، وهذه بادرة جيدة".

لكنه أشار مع ذلك إلى أن "مصداقية هذه القرارات لن تتحقق إلا إذا ثبتت في الواقع وشعر بها الشعب اليمني في فك الحصار وإيقاف الحرب".

وأعلنت الخارجية الأمريكية، الجمعة، أنها أبلغت الكونغرس رسميا بنية وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، شطب اسم جماعة "أنصار الله" وقياداتها من لائحة الإرهاب.

وتأتي هذه الخطوة التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا غداة إعلان بايدن إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية التي يشنها في الأراضي اليمنية التحالف العربي بقيادة السعودية، وكذلك تعيينه الدبلوماسي المخضرم، تيموثي ليندركينغ، مبعوثا أمريكيا معنيا باليمن.

وأودت الحرب الطاحنة المستمرة منذ 6 سنوات في اليمن بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشردت الملايين ما تسبب بأسوأ كارثة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات