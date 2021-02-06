أردوغان يهنئ المنفي ودبيبة باختيارهما لقيادة السلطة التنفيذية في ليبيا

هنأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، محمد المنفي باختياره رئيسا للمجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد دبيبه لفوزه بمنصب رئيس الوزراء.

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وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بأن أردوغان أجرى السبت اتصالين هاتفيين، مع المنفي ودبيبة حيث أعرب عن تمنياته بالنجاح لكل منهما في مهامهما.

وشدد أردوغان على مواصلة تركيا تقديم الدعم للحفاظ على وحدة ليبيا السياسية والجغرافية، والمساهمة في إحلال الاستقرار والسلام والأمن والرفاه لشعبها، كما أكد حرص بلاده على مواصلة تطوير التعاون مع ليبيا في المرحلة الجديدة.

وصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس الجمعة، خلال الجولة الثانية من الاقتراع، لصالح اختيار حكومة مؤقتة جديدة سيقودها المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، ودبيبة رئيسا للوزراء.

وفازت القائمة بـ39 صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسين منهم رئيس مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب، فتحي باشاغا.

ويأتي التصويت في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لصنع السلام وتهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر.

وتعتبر تركيا أكبر داعم خارجي لحكومة الوفاق الوطني السابقة التي قادها رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، في المواجهة مع "الجيش الوطني الليبي" المهمين على شرق البلاد والذي يقوده خليفة حفتر المؤيد من قبل مجلس النواب في طبرق.

المصدر: "الأناضول" + وكالات