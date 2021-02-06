حكومة شرق ليبيا عن السلطة التنفيذية الجديدة: الكلمة الفصل تعود لمجلس النواب

طرحت حكومة شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني اعتماد مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقرا له للسلطة التنفيذية الجديدة التي انتخبها ملتقى الحوار السياسي الليبي كشرط لتسليم الحكم إليها.

وأعرب الثني في بيان صدر عن حكومته اليوم السبت عن ترحيبه بـ"أية قرارات يتخذها الليبيون حيال من يمثلهم"، مشيرا إلى أن حكومته "منبثقة عن مجلس النواب ومستعدة لتسليم مهامها حال اعتماد الجسم الجديد".

بيان صحفــــــــــي مستعدون لتسليم السلطة حال اعتماد الجسم الجديد من مجلس النواب بشكل قانوني أعلن رئيس مجلس وزراء... Posted by ‎الحكومة الليبية - Libyan Government‎ on Saturday, February 6, 2021

وشددت الحكومة على أنها مستمرة في أداء مهامها، مضيفة: "نحن في انتظار الكلمة الفصل من مجلس النواب مجتمعا وبشكل قانوني".

وصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف أمس، في الجولة الأولى من انتخابات السلطة التنفيذية الجديدة، لصالح قائمة تضم محمد يونس المنفي مرشحا لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد محمد دبيبه مرشحا لمنصب رئيس الحكومة.

وتشمل القائمة الخاسرة في الجولة الثانية من التصويت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا كمرشحين لمنصبي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء.

المصدر: RT