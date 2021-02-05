تركيا ترحب باختيار الحكومة المؤقتة الجديدة في ليبيا

رحبت وزارة الخارجية التركية باختيار الحكومة المؤقتة الجديدة في ليبيا، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل "فرصة مهمة للحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها".

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وقالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة: "نرحب باختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء في ليبيا نتيجة الانتخابات التي تم إجراؤها في ملتقى الحوار السياسي الليبي".

وأضافت الخارجية التركية: "نأمل في أن يتم تشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة بناء على خارطة الطريق المحددة خلال ملتقى الحوار الوطني الليبي لتبدأ تولي مهامها في أسرع وقت ممكن".

وتابعت: "هذه الخطوة الديمقراطية، التي تم اتخاذها من قبل أشقائنا الليبيين بناء على الحوار والتوافق الوطني، تمثل فرصة مهمة للحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها والتوصل إلى وحدة سياسية في البلاد".

وصوت الملتقى السياسي الليبي، في وقت سابق من الجمعة، خلال الجولة الثانية من الاقتراع، لصالح اختيار حكومة مؤقتة جديدة سيقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء.

وفازت القائمة بتسعة وثلاثين صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسين منهم رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا.

ويأتي التصويت في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لصنع السلام وتهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر.

وتعتبر تركيا أكبر داعم أجنبي لحكومة الوفاق الوطني السابقة التي قادها رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، في المواجهة مع "الجيش الوطني الليبي" المهمين على شرق البلاد والذي يقوده خليفة حفتر المؤيد من قبل مجلس النواب في طبرق.

المصدر: RT