مصر.. وفاة إبراهيم عبد العاطي مدعي اختراع "جهاز الإيدز" المثير للجدل

توفي صباح اليوم الجمعة إبراهيم عبد العاطي مخترع جهاز علاج فيروس سي والإيدز المثير للجدل عن عمر يناهز الـ 74 عاما.

وستشيع الجنازة عصر اليوم في مقابر أسرة المتوفي بمحافظة الإسكندرية، وسوف تتلقى الأسرة العزاء في الفقيد على المقابر.

وقال شقيقة زوجته إن الدكتور إبراهيم عبدالعاطي توفي إثر أزمة قلبية نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات، لافتة إلى أنه كان سيجري له عملية تسليك لشرايين القلب إلا أن الموت باغته.

وأشارت إلى أن الأسرة قررت اقتصار تلقي العزاء بالمقابر تنفيذا للإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وكان إبراهيم عبد العاطي قد تعرض لانتقادات لاذعة في الفترة بين 2015 و 2017 بعد إعلانه اختراع جهاز "علاج الإيدز"، والمعروف إعلاميا بـ"جهاز الكفتة".

المصدر: المصري اليوم