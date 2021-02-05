بعد دعوة السيسي.. انخفاض معدلات الإنجاب في مصر

قالت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، إنه على الرغم من الزيادة السكانية، إلا أن هناك انخفاضا في معدلات الإنجاب.

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وأشارت وزيرة الصحة، في بيان لها اليوم الجمعة أمام الجلسة العامة للبرلمان المصري، إلى أن هناك زيادة في الإقبال على استخدام وسائل منع الحمل، مؤكدة أن الوزارة عملت لإعداد مراكز تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت هالة زايد، أنه من خلال مبادرة الـ100 مليون صحة، تبين أن نسبة كبيرة من السيدات غير متعلمات وبدون عمل.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين للسيطرة على الإنجاب، للحد من النمو السكاني.

ونظرا لما تمثله الزيادة السكانية من مخاطر على التنمية، قال السيسي: "لو لم تتم السيطرة عليها فلن يشعر الناس بثمار التنمية، وهناك جهود يبذلها المجلس القومى للسكان ومراكز الريف، لكن لابد من وجود مناخ مهيئ، وأن يكون السياق مساعدا لاختيار توقيت الحملات، وإلا سنهدر الموارد دون تحقيق الهدف".

وكشفت بيانات رسمية أن تعداد سكان مصر بلغ 100 مليون نسمة مع بداية 2020، ليظل البلد العربي الأكثر سكانا، والثالث على مستوى القارة الإفريقية.

المصدر: RT