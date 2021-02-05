"تغريدة" لنائب وزير الدفاع السعودي عقب قرار وقف واشنطن دعمها للتحالف العربي في اليمن

أكد نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، على دعم المملكة للجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

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وقال نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدة على حسابه في "تويتر" أمس الخميس: "تؤكد المملكة استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث ودعمها للشرعية اليمنية سياسيا وعسكريا في مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من ايران في كل الجبهات وبكل حزم".

من جهته التقى سفير السعودية لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، بسفير الولايات المتحدة لدى اليمن، كريستوفر هينزل، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية. وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

ويأتي ذلك، على إثر إعلان الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستوقف دعمها لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، لكنه تعهد بمواصلة مساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين.

تؤكد المملكة استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث ودعمها للشرعية اليمنية سياسياً وعسكرياً في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران في كل الجبهات وبكل حزم. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 4, 2021

المصدر: واس