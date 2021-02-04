إعادة تداول صورة على أنها في مصر يثير غضبا في البلاد

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة قال مروجها أنها لفتاة تبحث عن الطعام بين صناديق القمامة في مصر، لكن قناة تركية نشرت تسجيلا يؤكد أنها في تركيا وأن الصورة مقتطعة منه.

وتسببت الصورة في لغط واسع في مصر، حيث ادعى متداولوها على منصات التواصل الاجتماعي أن الواقعة حدثت في مصر.

ظهرت الصورة في البداية على منصات التواصل الاجتماعي، بعد افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مسجد "الفتاح العليم" في يناير عام 2019، والذي أصبح أكبر مساجد البلاد، وأعاد المغردون تداولها مرة أخرى هذه الأيام، على الأرجح لظهورها في خاصية "الذكريات".

ولكن عند البحث عن الحقيقة، يتبين أن الصورة نشرت لأول مرة في مواقع تركية، خلال مايو عام 2015، وأشارت التقارير إلى أنه تعود لفتاة سورية تبلغ من العمر 22 عاما، فقدت زوجها في الحرب وغادرت بلادها، وفي الصورة كانت تحاول البحث عن طعام في صندوق القمامة بمدينة غازي عنتاب في جنوب تركيا.

المصدر: سبوتنيك